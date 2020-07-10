Зрителей просят не приходить на концерты во время «Царских дней», но выгонять не будут

Во время фестиваля «Царские дни», как ранее и анонсировалось, будут идти концерты, встречи, музейные выставки. Каждое культурное мероприятие будет сопровождаться онлайн-трансляцией и зрителей просят по возможности посмотреть все дистанционно. Но выгонять пришедших в центр «Царский» не будут: сотрудники постараются обеспечить социальную дистанцию.

Как ранее писал «Новый День», в рамках «Царских дней» традиционно запланирована серия музыкальных вечеров и встреч. Это мероприятия, которые проводятся в конференц-зале центра «Царский» в присутствии зрителей. В прошлые годы на концерты музыкальных коллективов, просмотры фильмов и встречи с учеными в зале собирались огромные толпы.

В этом году, несмотря на пандемию коронавируса и запрет работы музыкальных залов и театров в Свердловской области, в программе «Царских дней» сохранили культурную программу. Организаторы рассказали сегодня на пресс-конференции в ТАСС, что все концерты будут транслироваться онлайн на YouTube, но зрителей пришедших непосредственно на мероприятие, выгонять не будут. Просто ограничат их количество и обеспечат рассадку с учетом социальной дистанции.

«Запланировано 8 концертов – это Царские музыкальные вечера. Часть мероприятий будут онлайн, особенно 12 и 13 июля мы просим зрителей не приходить на площадку, будет онлайн-трасляция. Далее будем действовать по ситуации. С 14 июля пока, мы думаем, что можно будет проводить в живую такие мероприятия [представители церкви надеются, что ограничительные меры, действующие в регионе до 13 июля, могут быть сняты – прим ред]. Но посмотрим», – рассказала на пресс-конференции руководитель культурно-просветительского центра «Царский» Елена Редкошеева. Отвечая на вопрос «Нового Дня», будут ли выгонять зрителей, которые все-таки придут послушать музыку в центр «Царский», организаторы «Царских дней» дали понять: не будут.

«После 13 июля будем реагировать по ситуации . Мы готовы принять зрителей, но не так, как раньше. Раньше во время таких концертов был битком забит зал, у нас исполнители всегда хорошие. Но сейчас мы убрали часть стульев. Расставили их подальше друг от друга. У всех на входе будем проверять температуру, выдадим маски, будем использовать санитайзеры»,–– отметила Елена Редкошеева.

По словам старшего священника Храма на Крови, председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии Максима Миняйло, посетителям будет открыт также вход в музеи, хотя и там будут организованы онлайн-мероприятия. Но, как пояснил отец Максим, не у всех паломников есть смартфоны и компьютеры. «У нас есть значительная часть зрителей, которая не пользуется средствами связи такими – нет компьютеров, телефонов. Поэтому сохранили какие-то мероприятия. Ждем, что скажет губернатор Евгений Куйвашев. Может начнется режим снятия ограничений», – отметил Максим Миняйло.

Фестиваль «Царские дни» продлится с 12 по 20 июля. Программу можно посмотреть здесь.

Напомним, в Свердловской области с 17 марта запрещено работать театрам, музыкльным и концертным залам, а с конца марта – под запретом любые массовые мероприятия в помещениях. Последним своим указом Евгений Куйвашев разрешил проведение массовых мероприятий только на открытом воздухе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 10.07.20

Министр Цветков заявил о возможном открытии частных КТ-центров для тестирования больных коронавирусом. / В «Почте России» заявили, что проблема с отправкой посылок за рубеж решена. / Из-за бума на летних верандах число вакансий в общепите выросло вдвое. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»