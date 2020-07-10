Креков заявил о более 300 выздоровевших за сутки

В Свердловской области число вылечившихся от коронавируса за четыре дня превысило число заболевших за тот же период. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков.

«На протяжении последних четырех дней, если суммировать выявленных, они меньше суммы выздоровевших. Это хорошая очень тенденция. Этот период тянется уже четвертый день, сегодня более 300 человек, на вчера около 560 коек было освобождено, но не все выздоровели – кто-то пошел долечиваться домой, кто-то в места временного размещения, кто-то на реабилитацию в санаторий «Руш», – сказал Креков.

Отметим, по официальным данным, за последние четыре дня в Свердловской области заразились COVID-19 1040 человек. Выздоровели – 1080 человек. Сегодня в Свердловской области поставлен печальный рекорд – умерли от коронавируса 10 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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