Власти заявили о смещении центра заболеваемости из Екатеринбурга в область

Свердловский вице-губернатор Павел Креков заявил о том, что в регионе сменилась тенденция по заболеваемости коронавирусом – если прежде больше всего заражений было в Екатеринбурге, то теперь рост начался и в других городах области.

«Тенденция – смещение центра заболеваемости из Екатеринбурга в область. В Нижнем Тагиле рост, Первоуральске. А в Екатеринбурге она стабилизировалась и имеет тенденцию к снижению», – сказал Креков.

Тенденция эта наметилась еще в конце июня. О приросте заболевших в области говорил главный санитарный врач области Дмитрий Козловских. На брифинге 23 июня он приводил такие данные: «до последней недели доля заболевших в Екатеринбурге была 82%, а сейчас снизилась до 66% среди всех заболевших в области».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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