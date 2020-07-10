«Я хотел разыграть друзей», – 18-летнего парня судят за создание террористической организации и вербовку в нее знакомых (ВИДЕО)

В центральном окружном военном суде в Екатеринбурге сегодня состоялось заседание по делу жителя ЗАТО Межгорье (Башкирия) Богдана Колодяжнова, который обвиняется в создании террористической организации и вербовку в нее знакомых. По данным следствия, молодой человек присягнул неизвестным лицам на верность и собирался уехать в Сирию. Подробности – в нашем материале.

18-летнего парня судят по «террористической статье»

Как рассказал «Новому Дню» Богдан Колодяжнов, в конце марта 2019 года он листал новости во «Вконтакте» и в комментариях наткнулся на ссылку сообщества. Перейдя по ней, он оказался на странице группы, через которую перешел на telegram-канал. С ним начал диалог неизвестный, который расспрашивал о личности школьника (на тот момент Богдану было 17 лет). Спустя время собеседник кинул странный текст, который назвал присягой.

Богдан заявляет, что заблокировал пользователя, но ему начали писать с другого аккаунта. Тогда он решил разыграть сверстников, сделал скриншоты переписки и разослал своим друзьям с тем посылом, что он, якобы, попал в какую-то группу.

«Я решил разыграть друзей. Написал, что есть задание от некого Али. Начла выдумывать. Ребята заинтересовались. Я стал это скидывать информацию telegram-канала. Я просто решил над ними пошутить. Я решил сделать такой фейк, что якобы меня куда-то принимают», – рассказывает он «Новому Дню».

После он записал видео, на котором произносил текст, присланный ему в telegram. Со слов Богдана, ролик получилось записать с 8 дубля, так как он не мог сдержать смех. Запись подросток скинул своему другу и сразу удалил её.

Разыгрывать друзей Колодяжнов продолжал около недели, уверяет он. 11 апреля в школу за ним приехали полицейские и отвезли в отдел ФСБ. Там Богдана и его родителей допросили. Школьник объяснил в ведомстве, что его сообщения и записанное видео – это шутка.

Следующий визит правоохранителей состоялся 25 мая. Тогда стражи порядка приехали к Колодяжновым домой с обыском: изъяли телефон, ноутбук, информационные носители. А после предъявили обвинение по очень тяжким по статьям: ч.2 ст. 205.5. «Организация деятельности террористической организации» и ч.1 ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности, вербовка». Четыре месяца Богдан провел в СИЗО, потом ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. В силу того, что на момент преступления он был несовершеннолетним, ему грозит максимум до 10 лет лишения свободы. Родители Колодяжнова считают, что их сын не виновен.

Исходя из материалов дела, которые цитировали сегодня в суде, Богдан с конца 2018 года начал интересоваться террористической деятельностью. Весной 2019 он в открытую об этом говорил своим сверстникам, показывал видео с казнями, а также заявлял, что неизвестные люди прислали ему схему по сбору самодельного взрывного устройства. Кроме того, он обсуждал поездку в Сирию для вступления в ряды ТО.

В суде сегодня были допрошены два эксперта – филолог и специалист-религиовед. По оценке филолога, в ролике видео «с присягой» звучали высказывания побудительного характера, призыва. Также она посмотрела переписку Богдана с его друзьями и заявила, что в контексте общего материала присутствует оправдательный характер терроризму. И в данных сообщениях отсутствует шутливая форма, – отметила филолог Эльвина Салихова.

Сам Колодяжнов после выступления экспертов заявил, что таким способом он хотел вызвать полное отвращение у людей к сторонникам ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации). К терактам он относится плохо, и сам он православный.

Адвокат подсудимого Игорь Упоров в суде сообщил о том, что будет заявлять ходатайство о проведении комплексной экспертизы видео с так называемой присягой. Следующее заседание состоится 17 июля.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 10.07.20

МЧС: в Екатеринбург идут дожди, грозы и град. / Теперь официально: Дацюк заключил новый контракт с «Автомобилистом». / Медведей из зоопарка в жару кормят мороженым (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»