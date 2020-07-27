18-летний парень отправится в колонию на 5,5 лет за создание террористической организации и вербовку

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор жителю ЗАТО Межгорье (Башкирия) Богдану Колодяжнову, который обвиняется в создании террористической организации и вербовку в нее знакомых.

Во время прений сторон прокуратура запрашивала для 18-летнего парня наказание 9 лет лишения свободы. Суд признал молодого человека виновным и отправил его в колонию общего режима на 5,5 лет.

Как уже сообщал «Новый День», в конце марта 2019 года Богдан Колодяжнов (тогда ему было 18 лет) вступил в диалог с неизвестным на telegram-канале, который скинул ему непонятный текст. По версии молодого человека, он решил разыграть друзей, заявив, что «есть задание от некого Али», и начал скидывать информацию своим знакомым и в шутку сообщил, что якобы его приняли в некую организацию.

Затем он записал видео, где читает текст, отправленный ему. Спустя некоторое время к Богдану пришли сотрудники ФСБ, а после было возбуждено уголовное дело по статьям: ч.2 ст. 205.5. «Организация деятельности террористической организации» и ч.1 ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности, вербовка».

Защитник Колодяжного Игорь Упоров будет обжаловать приговор.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 27.07.20

Свердловчане требуют у Куйвашева ответа о несоблюдении масочного режима: «Губернатор нарушает указ губернатора. Его оштрафуют?». / Свердловским пенсионерам предложат жить на 9 311 рублей в месяц. / В Екатеринбург возвращается жара – будет до +34. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»