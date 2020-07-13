Высокинский назначил нового главу Октябрьского района

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил нового руководителя администрации Октябрьского района. По указу градоначальника должность занял Игорь Костенко, до этого работавший заместителем главы Верх-Исетского района по вопросам благоустройства, сообщили в пресс-службе мэрии.

Новый глава Октябрьского района был представлен сегодня утром на совещании в городской ратуше. Напомним, бывший руководитель Октябрьского района Роман Рудометов был уволен в феврале этого года за плохую чистку дорог от снега. Несколько месяцев кресло главы района занимал исполняющий обязанности Евгений Стариков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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