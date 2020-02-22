Высокинский объявил о массовых увольнениях после поездки по городу

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский принял несколько кадровых решений по итогам сегодняшнего объезда Октябрьского, Орджоникидзевского и Кировского районов. Мэр совместно с прокурором города Светланой Кузнецовой проверил качество уборки снега на улицах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Октябрьского района Роман Рудометов отправлен в отставку. Документы об его увольнении будут подготовлены в ближайшее время. В Орджоникидзевском районе уволен весь руководящий состав ДЭУ. «В этом районе будет полная перезагрузка дорожного хозяйства. Через две недели посмотрим, что у них получилось», – прокомментировал Александр Высокинский.

Мэр уволил главу района

По мнению прокурора города, хуже всего ситуация с чисткой дорог обстоит именно в Орджоникидзевском районе, так как Уралмаш и Эльмаш занимают большую территорию. «Прокурорам Орджоникидзевского и Октябрьского районов будут даны поручения обратить внимание на уборку улиц, в частности на очистку от снега пешеходных тротуаров. Нужно принять дополнительные организационные меры, чтобы навести порядок», – отметила Светлана Кузнецова. Администрация Кировского района также получила рекомендации по соблюдению габаритов при уборке тротуаров от снега. По словам Кузнецовой, на прошлой неделе прокуратура внесла представление городским чиновникам за плохую очистку от снега территорий школ и детских садов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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