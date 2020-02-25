Высокинский ушел от ответа на вопрос об увольнении Орджоникидзевского ДЭУ месяц назад

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский ушел от ответа на вопрос журналистов, когда на самом деле были уволены сотрудники ДЭУ Орджоникидзевского района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэр заявил, что он «возглавляет исполнительную власть». «Кадровая работа ведется не по принципу «выехал и разово все пошли». Решения принимаются сегодня, будут приниматься завтра, принимались месяц назад. У Орджоникидзевского района сегодня полностью новый состав ДЭУ, сейчас заканчивается финансовая проверка работы ДЭУ за прошлый год. Через две недели пойдем смотреть, что там получилось. По регламентам, в течение двух недель дороги первой и второй категории в городе должны быть чистыми. На сегодня Орджоникидзевский район, скажем так, не чемпион. Претензии к нему появились не сегодня, а в конце прошлого года. Давайте не будем сейчас эту тонкую грань трогать», – сказал глава города.

Напомним, в субботу, 22 февраля, Александр Высокинский после объезда города устроил подчиненным показательную порку. Глава Октябрьского района Роман Рудометов отправлен в отставку. Документы об его увольнении будут подготовлены в ближайшее время. В Орджоникидзевском районе был уволен весь руководящий состав ДЭУ. «В этом районе будет полная перезагрузка дорожного хозяйства. Через две недели посмотрим, что у них получилось», – прокомментировал Александр Высокинский. Однако потом появилась информация, что на самом деле сотрудники ДЭУ были уволены еще месяц назад.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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