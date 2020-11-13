Прокурор Екатеринбурга пригрозила чиновникам мэрии за плохую уборку улиц зимой

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова вынесла предостережение вице-мэру Алексею Бубнову и директорам семи районных ДЭУ «о недопустимости нарушения законодательства при организации работ по зимнему содержанию дорог».

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратура постоянно следит за тем, как чиновники выполняют свои обязанности по уборке улиц. «Содержание дорог местного значения предполагает снегоочистку и расчистку автомобильных дорог от снежных заносов, борьбу с зимней скользкостью, уборку снежных валов с обочин, регулярную очистку от снега и льда элементов обустройства, автобусных остановок, тротуаров, пешеходных дорожек», – перечислили в прокуратуре, напомнив, что качество уборки дорог напрямую влияет на безопасность дорожного движения.

Ведомство анонсировало проверки, которые будут идти всю зиму. «По их результатам будет дана принципиальная оценка качества проведения сезонных работ по уборке муниципального образования «город Екатеринбург» от снега», – добавили в пресс-службе прокуратуры.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.11.20

Мошенники обманывали пенсионеров, выдавая «пособия» билетами банка приколов (ФОТО, ВИДЕО). / На Серовском тракте во время снегопада автомобиль с детьми выбросило в кювет (ФОТО). / В МФЦ кончились талоны – за регистрацией недвижимости екатеринбужцев отправляют в область. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»