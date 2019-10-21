Прокуратура вынесла предостережение главе транспортного комитета Екатеринбурга из-за наледи на дорогах

Прокуратура Екатеринбурга проверит готовность городских служб к уборке снега и наледи на дорогах, а также работоспособность муниципального транспорта в зимних условиях. В связи с этим городской прокурор Светлана Кузнецова объявила предостережение и.о. вице-мэра и руководителю транспортного комитета Игорю Ощепкову.

В надзорном ведомстве пояснили, что за содержание дорог местного значения отвечает администрация города. Поэтому чиновники должны следить, чтобы тротуары, пешеходные дорожки, автобусные остановки были своевременно очищено от наледи. В ближайшее время прокуратура намерена усилить внимание к качеству уборки дорог в Екатеринбурге.

Напомним, прошлой ночью в городе прошел ледяной дождь. Из-за минусовой температуры дороги и тротуары покрылись тонкой ледяной коркой, поэтому с утра у автомобилистов начался день жестянщика. Госавтоинспекция зарегистрировала несколько десятков мелких аварий, причем непривычно много ДТП было с участием общественного транспорта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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