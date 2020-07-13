Сладкая вата, «лопни шарик», фото с совой: центр Екатеринбурга превращается в курорт из 90-ых (ФОТО)

Городской пруд и Плотинка в жару стали популярными не только у горожан, но и у коммерсантов. Причем их деятельность, судя по всему, никто не регулирует, из-за чего центр города становится похожим на курортные города образца конца прошлого века.

Практически сразу после схода снега на Плотинке появляются лошади и пони, они работают почти круглосуточно и вне зависимости от солнцепека. Теперь к «животному миру» присоединились сова и змея, с которыми можно сделать фото.

Здесь же – прокат машинок для малышей, велосипедов и самокатов для тех, кто постарше. В числе других развлечений- аттракционы «лопни шарик», на другой стороне добавляются аттракционы «пьяный велосипед» и «провиси на перекладине».

На двух небольших пятачках по обеим сторонам моста – под два десятка лотков,машин, холодильников с мороженым, сладкой ватой, горячей кукурузой, лимонадом, квасом, кофе, кальяном. Многие из них работают от генераторов, их шум с вибрацией местами перебивает даже музыкантов. К слову, музыка на набережной тоже в ассортименте: гитаристы, барабанщики, гармонисты.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 13.07.20

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