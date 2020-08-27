Гигантский батут в виде Губки Боба загородил фасад музея изобразительных искусств (ФОТО)

В Историческом сквере Екатеринбурга некий предприниматель установил гигантский батут в виде Губки Боба. Конструкции кислотных оттенков почти полностью загородили фасад Музея изобразительных искусств. Директор уже отреагировал: «Всем лета […] и немного трэша!!!».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», огромный батут на Плотинке появился вчера вечером. Выполненный в виде нескольких фигур известного мультперсонажа, он почти полностью закрывает фасад одного из самых крупных музеев Екатеринбурга. Директор ЕМИИ Никита Корытин высказался об аттракционе у себя в фейсбуке.

«Всем лета, чего-то красивого, яркого, и немного трэша!!! У нас в гостях.. Губка Боб, наполовину заслонивший наш фасад. Задор, детский смех, не то что скучный музей, памятник архитектуры.. Это весьма симптоматичный объект, если задуматься, достойный фестивалей и всяких наград, насколько верно он отражает отношение нашего ВСЕПРИЕМЛЮЩЕГО БОЛЬШИНСТВА к музеям и культуре, – саркастически написал Никита Корытин. – Постойте, друзья, это же Исторический сквер! То, что он плоский и ровный, дак он такой не для удобства расстановки батутов, тарахтящих мороженщиц и прочего «энтертейнмента», подключенного бог знает как. Это отражает, увы, и уровень запросов общества и готовый быстрый ответ. Ну что я такой зануда – кругом пост-постмодернизм, ведь».

При этом повлиять на то, чтобы батут убрали, директор музея не может: музею принадлежит только земля непосредственно под зданием. В комментариях Никите Корытину посоветовали обратиться к правообладателям Губки Боба в России, чтобы объект запретили использовать в связи с нарушением авторских прав.

Появившийся возле ЕМИИ батут – не единственный в историческом центре города. Ранее батуты были замечены с другой стороны пруда, на набережной напротив полпредства. Жители Екатеринбурга все чаще сравнивают центр города – и особенно Плотинку – с Анапой или Адлером 90-х годов. Здесь предлагают кататься на пони, фотографироваться с совой, продают сладкую вату и мороженое.

Отметим, что батуты этим летом регулярно попадают в центр скандалов и становятся причинами ЧП. Сначала хозяева этих аттракционов без разрешения властей начинали работу, в то время как в регионе продолжали действовать противокоронавирусные ограничения. Батутами даже заинтересовалось министерство общественной безопасности, правда, судя по количеству вновь «вырастающих» как после дождя объектов, никаких серьезных мер принято не было. Также батут стал «фигурантом» ДТП в районе Краснолесье. В него въехал внедорожник, водитель которого не справился с управлением. Батут стоял непосредственно у дороги. К счастью, никто не пострадал.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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