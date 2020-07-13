Дети из лагеря «Зарница», где коронавирус выявили у сотрудника, получили результаты теста на Covid-19

Дети из березовского лагеря «Зарница», где в начале первой смены коронавирус подтвердился у одного из вожатых, получили результаты анализов. Covid-19 не подтвердился ни у кого. В других лагерях региона на данный момент также не зарегистрированы новые случаи заболевания.

«Результаты анализов всех детей, которые находились в контакте с заболевшим сотрудником лагеря «Зарница», получены. Все тесты отрицательные, подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией нет», – сообщили корреспонденту «Нового Дня» в региональном оперштабе по противодействию распространения коронавируса.

Напомним, 1 июля 132 ребенка заехали в загородный лагерь «Зарница» в Березовском. А уже пару дней спустя у одного из вожатых подтвердился коронавирус: еще до смены все сотрудники сдавали тест методом ПЦР, а результаты пришли только после старта смены. 35 детей из трех отрядов были отправлены на изоляцию по домам, поскольку они контактировали с сотрудником лагеря. Тогда же у детей взяли тесты.

В оперштабе также сообщили, что всего сегодня в Свердловской области работает 51 загородный оздоровительный лагерь, в них отдыхают 5446 детей. «Оздоровительная кампания в открывшихся лагерях проходит в штатном режиме, случаев заражения коронавирусной инфекцией нет», – уточнили в штабе.

Добавим, что за неделю количество открытых лагерей в Свердловской области удвоилось: по данным на 7 июля работали всего 22 загородных комплекса. Преимущественно открываются лагеря в тех территориях, которые считаются относительно благополучными по коронавирусу. Дети в лагере проводят 2 недели, встречи с родителями и прием посылок запрещен.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 13.07.20

Из Екатеринбурга в Хабаровск теперь можно летать пять раз в неделю. / В Свердловской области число заражений коронавирусом перевалило за 16 тысяч. / Довыборы в Екатеринбургскую думу могут пройти до конца 2020 года. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»