Абитуриенты начинают сдавать творческие экзамены в вузах при помощи онлайн-конференций

На этой неделе в вузах Екатеринбурга начнутся, так называемые, творческие испытания для абитуриентов. Но сдавать их в этом году придется в необычном формате. Все собеседования, рассмотрение творческих портфолио будут проходить дистанционно – при помощи онлайн-конференций и иных технологий.

В Уральском федеральном университете вступительные испытания, которые проводит вуз самостоятельно для своих абитуриентов, начнутся с 15 июля. Это, так называемые, творческие конкурсы, которые в УрФУ будет проводить по десяти направлениям. В онлайне показывать и доказывать свои таланты и способности будут будущие журналисты, спортивные тренеры, архитекторы, дизайнеры и другие. Расписание и подробности о проведении экзамена каждый абитуриент получит в личном кабинете. В зависимости от направления будет выбираться и формат сдачи экзамена, – рассказали в пресс-службе УрФУ. Например, 21 июля будут сдавать экзамен поступающие на направление «журналистика». Кандидаты в студенты заранее отправляли свое портфолио (опубликованные материалы) и их ждет собеседование с преподавателями в онлайн-формате. Творческие конкурсы продлятся в вузе до середины августа.

Ранее «Новый День» уже писал, что даже в Екатеринбургском театральном институте отборочные туры среди будущих артистов театра и кино пока идут в удаленном формате. Абитуриенты присылают презентационные ролики, в которых они читают прозу, стихи, показывают таланты. Но третий тур в театральном вузе обещают провести очно. После 6 августа тех, кто прошел первые два онлайн-тура, будут ждать на личной встрече педагоги ЕГТИ, пройдут настоящие смотры.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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