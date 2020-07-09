Первые два тура для абитуриентов театрального будут проходить онлайн, третий – очно

До 6 августа абитуриенты, поступающие на актерское мастерство в театральный институт, будут проходить творческие испытания дистанционно – при помощи записанных видео-роликов и онлайн-конференций. Встретиться с мастерами курса в реальном времени и показать все, на что способны, смогут только те, кто пройдет в третий, очный, тур.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции ректор Екатеринбургского театрального института Анна Глуханюк, в этом году вуз ведет прием по всем четырем направлениям подготовки: актерское искусство, продюсерство, режиссура и литературное творчество. Естественно, как и в других вузах, формат приемной кампании изменен в связи с пандемией коронавируса. В меньшей степени изменения коснулись продюсеров и будущих сценаристов: им предстоит всем свои работы отправлять в электронном виде.

В большей степени пандемия изменила прием будущих актеров. В прошлые годы для абитуриентов устраивали три тура вступительных испытаний, где ребята читали прозу, стихи, пели, танцевали и показывали прочие таланты – непосредственно перед своими будущими педагогами. В этом году первые два тура пройдут онлайн. Они называются «предварительные прослушивания» и уже стартовали: первый тур закончится 19 июля. Второй пройдет с 20 по 25 июля. Суть этих прослушиваний заключается в том, что мастера отсматривают уже готовые ролики, которые выпускники школ присылают в электронном формате. Исходя из этого нужно сделать выбор – кто пройдет дальше. Мастер курса Александр Блинов признался, что работать в таких условиях трудно.

«Мне в таком формате сложно работать. Много десятков лет мы с первого тура имеем дело с живым человеком. Иной раз не надо даже слушать всю его программу. Мы просто меняли задачи одну за другой, и смотрели, насколько он пластичен, перспективен. А тут – смотрим то, что уже есть [на видео]. И вся эта эстетика такая, довольно странная», – прокомментировал Александр Блинов. Впрочем, в ЕГТИ не теряют надежды на то, что третий тур будет очным. Пока что в планах 6 августа провести очную встречу прошедших предварительный отбор абитуриентов с мастерами курсов. А с 11 августа начать очные испытания, по итогам которых уже будут принимать решение о зачислении будущих актеров. При этом в вузе не исключают, что если ситуация с коронавирусом ухудшится, то очные встречи отменят. Что касается начала учебного года, пока никаких изменений нет – планируется приступить к учебе 1 сентября и без всякого дистанционного обучения. «Но все мы знаем, что ситуация меняется постоянно», – отметила ректор Анна Глуханюк.

Напомним, в этом году ЕГТИ впервые набирает курс, который будут учить не только театральному искусству, но и работе в кино. Преподавать будет известный режиссер Алексей Федорченко. На 17 бюджетных мест уже подано 400 заявок.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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