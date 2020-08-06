ЕГТИ начал отбор будущих звезд кино: на новый курс хотят поступить даже строители и юристы (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбургском театральном институте начался первый после двух онлайн-туров личный смотр абитуриентов. Поступать на актерское мастерство в этом году приехали не только бывшие школьники, но и студенты вузов и ссузов далекого от искусства профиля – на отбор пришли, например, учащиеся строительного техникума и юридического университета. Еще одна особенность этого года – широчайшая география поступающих: есть ребята из Крыма, есть – с Дальнего Востока.

Эта приемная кампания наверняка запомнится и педагогам ЕГТИ, и абитуриентам – из-за ограничительных мер. Для мастеров они стали настоящей головной болью, ведь первые два тура отбора пришлось проводить удаленно – просматривая видеоролики. Для абитуриентов, напротив, возможности расширились: в этом году педагоги отмечают, что заявки поступали из самых разных уголков России.

«Для абитуриентов вот эта удаленка позволила мыслить свободно, что можно, не преодолевая расстояние физически, оказаться у нас, показаться и получить шанс. И они его получили, – рассказал корреспонденту «Нового Дня» мастер курса Александр Блинов. – На первые два онлайн-тура пришло несколько сотен видеороликов. Радует очень расширенная география – много Башкортостана, Татарстана, Удмуртии. Есть Дальний Восток, Краснодар. География потрясающая. И мы, по праву ощущая себя центральной актерской школой Евразии (от Владивостока до Ярославля, по сути, кроме нас, никого нет). И в общем этот эффект начинает работать, география расширяется».

Сегодня педагоги впервые увидели поступающих вживую – состоялся первый очный смотр. Естественно, с соблюдением мер безопасности: на входе в ЕГТИ всех заставили обработать руки антисептиком, надеть маски, измерить температуру. Даже стулья в аудитории для абитуриентов расставили на расстоянии полутора метров, а педагогов «отгородили» защитными пластиковыми экранами. В остальном тур проходил, как и в прошлые годы: мастер курса Александр Блинов ставил перед будущими актерами внезапные задачи, чтобы абитуриенты не просто говорили заученный текст, но меняли свое амплуа. Одного абитуриента попросили «сдать» своего героя с белой горячкой наркологам, в роли которых были, естественно, педагоги. Другого просили читать поэзию, изображая сломанного робота. Третьему пришлось изображать душевнобольного, которому не верят. И так далее.

«Мы все лето смотрели их видео, они присылали видео анкеты с примерно такими же заданиями, которые мы очно видим (прочитать прозу, стихи, исполнить песню). Но эта сегодняшняя встреча – это трогательный момент, потому что поработать с видеоизображением невозможно – что записано, то записано. А нам нужно понять, способен ли человек на изменение задачи, можно ли сбить его с выученной тональности, выбранной не всегда верно», – рассказал Александр Блинов.

Интересно, что в этом году среди абитуриентов много молодых людей, которые до того, как решили стать актерами, пробовали себя в совершенно иных профессиях. Так, на отборочный тур приехал 20-летний Александр из Тюмени, где он учился на строителя.

Приемной комиссии он сказал, что хочет быть актером, потому что его манит сцена. 20-летний Никита из Екатеринбурга ради мечты стать артистом бросил на втором курсе юридический институт.

По словам молодого человека, ему не хочется ежедневной рутины. Были и те, кто ранее уже начал обучаться профессиям, связанным с театром. Например, 20-летний Кирилл из Симферополя приехал покорять Урал, хотя уже учится на режиссерском факультете в Крыму.

Из сотен абитуриентов, которые подали заявки, педагогам предстоит выбрать всего 10 молодых людей и 7 девушек. Они станут своего рода первопроходцами: на новом курсе «Актерское искусство» будут готовить не столько актеров театра, как это было все предыдущие годы, сколько актеров кино. Как ранее писал «Новый День», курс вместе с мастером Александром Блиновым будет вести известный кинорежиссер Алексей Федорченко. Он также участвовал в онлайн-отборе студентов и сегодня присутствовал на очной встрече.

«Меня позвали провести постоянный практикум, который будет длиться весь срок обучения студентов – 4 года. Это будут и мои студенты тоже. Я смотрел все видеоролики, талантливые ребята есть, но всегда интереснее посмотреть очно», – рассказал Алексей Федорченко.

Режиссер надеется, что когда курс будет набран и студенты приступят к работе, они сразу попадут на съемочную площадку.

«У меня в запуске сейчас картина «Большие змеи Улли-Кале. Я ее буду снимать в сентябре, октябре и ребята познакомятся со съемочной группой, с процессом. Постепенно будем внедрять их на площадку в качестве помощников, в качестве актеров», – рассказал Федорченко.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 06.08.20

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