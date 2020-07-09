ЕГТИ первым из театральных вузов начнет готовить актеров кино, преподавать будет режиссер Федорченко

Екатеринбургский театральный институт в этом году впервые наберет на «Актерское мастерство» студентов, которых будут ориентировать на работу в кино – раньше прежде всего обучали театральному искусству. Курс вместе с мастером Александром Блиновым будет вести известный кинорежиссер Алексей Федорченко. Для него это первый опыт работы в вузе, студентам повезло: их обещали брать на съемки и приглашать звезд на мастер-классы.

В ЕГТИ все будущие актеры традиционно учатся «на курсе мастера» – то есть за каждым курсом закреплен свой режиссер-куратор. В этом году идет набор на курс Александра Блинова. И впервые вуз будет готовить не просто театральных актеров, но и актеров и режиссеров кино. Как рассказал на пресс-конференции в ТАСС Алексей Федорченко, подобной практики – учить актеров киноискусству, а не только театру – нет ни в одном театральном вузе страны. Даже во ВГИКе, со слов режиссера, актеров до последнего берегут от камер, не дают сниматься. «Я считаю это неправильно. Мы постараемся подружить студентов с камерой, познакомить их с главными специалистами кино в стране. К нам приезжают постоянно и новые, и опытные режиссеры. Мы договоримся, чтобы они проводили мастер-классы на нашем курсе», – пообещал Алексей Федорченко.

С первых недель обучения будущих студенов обещают брать на съемочную площадку. Кинокомпания «29 февраля» постоянно работает над какими-то проектами, понаблюдать за этим можно будет вживую. По словам мастера курса Александра Блинова, задача – прокачать будущих актеров по всем видам современного искусства. «Задача – сделать из них мультиактеров, которые могут работать в новом арт-пространстве страны. Которые будут участвовать в кастингах, проектах, сниматься в кино, шоу. Задача – сделать нового специалиста, нового актера, но при этом – сохранив традиционную школу, – рассказал Блинов. – Есть много отличительных черт в характере существования [актеров в театра и кино], в процессе бытия актерского на сценической и съемочной площадках. На нашем новом курсе ребята с первых шагов попадут под взгляды профессиональных камер. Их существование в кадре будет выстраиваться с азов постижения этой сложной актерской профессии». Добавим, что на 17 бюджетных мест на направление «Актерское мастерство» уже подано 400 заявок.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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