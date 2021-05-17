российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 мая 2021, 15:11 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В ЕГТИ будут готовить режиссеров музыкального театра – под руководством Стрежнева

С этого года в Екатеринбургском театральном институте будут готовить режиссеров музыкального театра – по такой специальности ранее обучали только два столичных вуза. Работать с курсом будет главный режиссер Музкомедии Кирилл Стрежнев.

Всего на курс «Режиссура театра» ЕГТИ в этом году набирает 13 человек – это небывало много для дневного отделения театрального, потому что обычно учиться на режиссера идут уже взрослые люди, состоявшиеся работники театра, и они предпочитают заочную форму. Кроме того, впервые в этом году в институте будут учить не на драматического режиссера, а на режиссера музыкального театра. Пять человек из всего курса будут познавать азы профессии под руководством главрежа Театра музыкальной комедии Кирилла Стрежнева.

«Режиссеров музыкального театра до сегодняшнего дня учили только два вуза – один в Москве, один – в Санкт-Петербурге. Спрос на эту специализацию большой, театрам нужны режиссеры. Музыкальные театры есть во всех крупных городах, их постановки признаны и публикой, и фестивалями. Но мы понимаем, что режиссер музыкального театра – это штучный товар. В Екатеринбурге студенты будут с первого года активно вовлечены в работу Театра музыкальной комедии, потому что их мастером будет главный режиссер этого театра Кирилл Стрежнев», – рассказала ректор ЕГТИ Анна Глуханюк.

Еще одно новшество этого года – курс прозы на «Литературном творчестве» будет читать известный современный писатель Роман Сенчин. Драматургию преподает Николай Коляда, поэзию – Юрий Казарин.

А с 2022 года в ЕГТИ появится магистратура по менеджменту театрального дела. Также вуз получил лицензию на обучение бакалавров по технологии художественного оформления спектаклей. Вероятно, набор будет через год. А в 2021-м вуз примет на бюджет 41 человека.

Напомним, в прошлом году ЕГТИ впервые набрал курс артистов кино. С ними работает известный режиссер Алексей Федорченко, который регулярно получает награды на российских и зарубежных кинофестивалях. Как проходил отбор абитуриентов, можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 17.05.21

В Екатеринбурге загорелись сразу три жилых дома. / В медуниверситете ждут наплыва абитуриентов из-за пандемии коронавируса. / ЕГЭ на выбор и больше направлений: вузы Екатеринбурга рассказали об изменениях 2021 года. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

ЕГТИ первым из театральных вузов начнет готовить актеров кино, преподавать будет режиссер Федорченко

ЕГТИ начал отбор будущих звезд кино: на новый курс хотят поступить даже строители и юристы (ФОТО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия,