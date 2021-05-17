В ЕГТИ будут готовить режиссеров музыкального театра – под руководством Стрежнева

С этого года в Екатеринбургском театральном институте будут готовить режиссеров музыкального театра – по такой специальности ранее обучали только два столичных вуза. Работать с курсом будет главный режиссер Музкомедии Кирилл Стрежнев.

Всего на курс «Режиссура театра» ЕГТИ в этом году набирает 13 человек – это небывало много для дневного отделения театрального, потому что обычно учиться на режиссера идут уже взрослые люди, состоявшиеся работники театра, и они предпочитают заочную форму. Кроме того, впервые в этом году в институте будут учить не на драматического режиссера, а на режиссера музыкального театра. Пять человек из всего курса будут познавать азы профессии под руководством главрежа Театра музыкальной комедии Кирилла Стрежнева.

«Режиссеров музыкального театра до сегодняшнего дня учили только два вуза – один в Москве, один – в Санкт-Петербурге. Спрос на эту специализацию большой, театрам нужны режиссеры. Музыкальные театры есть во всех крупных городах, их постановки признаны и публикой, и фестивалями. Но мы понимаем, что режиссер музыкального театра – это штучный товар. В Екатеринбурге студенты будут с первого года активно вовлечены в работу Театра музыкальной комедии, потому что их мастером будет главный режиссер этого театра Кирилл Стрежнев», – рассказала ректор ЕГТИ Анна Глуханюк.

Еще одно новшество этого года – курс прозы на «Литературном творчестве» будет читать известный современный писатель Роман Сенчин. Драматургию преподает Николай Коляда, поэзию – Юрий Казарин.

А с 2022 года в ЕГТИ появится магистратура по менеджменту театрального дела. Также вуз получил лицензию на обучение бакалавров по технологии художественного оформления спектаклей. Вероятно, набор будет через год. А в 2021-м вуз примет на бюджет 41 человека.

Напомним, в прошлом году ЕГТИ впервые набрал курс артистов кино. С ними работает известный режиссер Алексей Федорченко, который регулярно получает награды на российских и зарубежных кинофестивалях. Как проходил отбор абитуриентов, можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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