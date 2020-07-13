Водителя грейдера, раскопавшего перекресток 8 Марта-Малышева, сморило от жары (ФОТО)

В Екатеринбурге рабочие проводят ремонт на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева. Из-за этого движение в районе раскопок, которое и без того обычно затруднено в часы пик, напряженное. При этом рабочие, судя по сообщениям очевидцев, никуда не спешат – корреспондент «Нового Дня» заметил лежащего в кабине водителя грейдера. Мужчина, возможно, спал, а может быть его сморило от жары, или у него тепловой удар.

Екатеринбург, Елена Сычева, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 13.07.20

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