Водителя грейдера, раскопавшего перекресток 8 Марта-Малышева, сморило от жары (ФОТО)

В Екатеринбурге рабочие проводят ремонт на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева. Из-за этого движение в районе раскопок, которое и без того обычно затруднено в часы пик, напряженное. При этом рабочие, судя по сообщениям очевидцев, никуда не спешат – корреспондент «Нового Дня» заметил лежащего в кабине водителя грейдера. Мужчина, возможно, спал, а может быть его сморило от жары, или у него тепловой удар.
Екатеринбург, Елена Сычева, Александр Саливанчук
Екатеринбург. Другие новости 13.07.20
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