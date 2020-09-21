Улица Малышева стоит в заторах. Неизвестные рабочие заняли две полосы и волокитят работу с июля (ФОТО)

Улица Малышева в Екатеринбурге с лета увязла в заторах – на и без того неширокой центральной дороге на участке от 8 Марта до Хохрякова перекрыты две полосы из-за перекладки труб. В итоге там, где раньше было по три полосы в каждую сторону, автомобилисты втискиваются в «бутылочное горлышко» из двух полос.

Застать на месте рабочих практически нереально – подписчики «Нового Дня» сообщают, что не видят там никого ни по утрам, ни по вечерам.

Но фронт работ, несмотря на осень, расширяется – дорожники наносят желтую временную разметку за перекрестком Малышева и Хохрякова в сторону Сакко и Ванцетти.

Выяснить сроки окончания работ корреспонденту «Нового Дня» не удалось, так как никто не желает брать на себя ответственность за эту неспешную деятельность. В пресс-службе Водоканала сообщили, что сейчас на этом участке идут аварийные работы, которые должны были закончиться вчера, но их завершат к полудню, а вот относительно плановых работ они ничего не могут сказать. «Заказчик – администрация, подрядчик – компания, привлеченная администрацией. Сроки работ стоит уточнять в администрации», – сообщили в Водоканале. В пресс-службе администрации города отметили, что это раскопки Водоканала, сроки завершения работ в мэрии назвать не могут.

Улицу Малышева перекопали еще в середине лета. Сначала ремонт парализовал движение на перекрестке Малышева и 8 Марта. «Новый День» снимал, как единственный рабочий, «трудившийся» на этом перекрестке, спал посреди дня.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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