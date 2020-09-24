На Малышева столкнулись несколько машин – заняты три из четырех полос (ФОТО)

На улице Малышева на отрезке между 8 Марта и Хохрякова сегодня днем столкнулись несколько автомобилей. Движение на участке сильно затруднено – столкнувшиеся машины занимают три из четырех доступных сейчас полос. На том же отрезке уже который месяц ведутся ремонтные работы, там меняет коммуникации МУП «Водоканал».

Отметим, на Малышева нанесена временная разметка, которую автомобилисты, едущие в сторону улицы Московской, порой не замечают, и едут по крайней левой полосе, которая сейчас отдана для встречного потока. В ГИБДД Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что пока не знают подробностей инцидента, в столкновении никто не пострадал, поэтому сотрудники Госавтоинспекции на место аварии не выезжали, ДТП будет оформлено по европротоколу.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

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