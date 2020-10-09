В центре Екатеринбурга неспешно заканчивают начатый летом ремонт трубы (ВИДЕО)

Затянувшийся на несколько месяцев ремонт системы водоснабжения в центре Екатеринбурга, на улице Малышева, могут закончить на следующей неделе. Рабочие, которые занимаются перекладыванием коммуникаций, рассказали, что уже в воскресенье будут засыпать раскопанный участок и восстанавливать благоустройство.

Ремонт и пробки

Менять трубы на этой улице начали еще в июле – сначала коммунальщики работали на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта, затем по Малышева начали сдвигаться в сторону Сакко и Ванцетти. Все это время улица Малышева стоит в глухой пробке, ремонт съел две полосы, теперь там, где раньше было по три полосы в каждую сторону, автомобилисты втискиваются в «бутылочное горлышко» из двух. Когда закончат работу, выяснить в пресс-службе администрации города и МУП «Водоканал» не удалось – ведомства сваливают ответственность за происходящее друг на друга. Сотрудники подрядчика, которых все-таки удалось отыскать на объекте, сообщили, что по контракту ремонт будет идти до середины октября.

По словам горожан, и летом, и осенью застать на месте рабочих было практически нереально ни по утрам, ни по вечерам. «Новый День» проверил, так ли это; как споро идут работы – смотрите на видео.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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