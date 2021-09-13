На Малышева из-за дорожных работ снова скапливаются пробки (ФОТО)

На перекрестке Малышева – Хохрякова сегодня утром вновь образовалась большая пробка из-за ремонтных работ. Одна полоса в сторону улицы 8 Марта огорожена, и автомобили вынуждены перестраиваться в один ряд.

По словам автолюбителей Екатеринбурга, перекрыта полоса на самом перекрестке улиц Малышева и Хохрякова – ровно в том месте, где в прошлом году несколько месяцев подряд меняли трубы. Сейчас там ходят рабочие, но что именно они чинят, непонятно.

В пресс-службе МУП «Водоканал» «Новому Дню» сообщили, что никаких аварий и плановых работ на этом участке не ведется. Вероятно, там работает подрядчик, нанятый управлением жилищно-коммунального хозяйства мэрии Екатеринбурга: работы связаны с благоустройством участка дороги после того, как там провели реконструкцию водовода.

Этот участок Малышева уже давно недолюбливают автомобилисты. В 2020 году там с июля по октябрь ремонтировали трубы, и вся центральная улица стояла в огромной пробке. А в этом году на перекрестке с Сакко и Ванцетти снова был ремонт. Из-за того, что дорога сама по себе не очень широкая, перекрытие одной из полос всегда приводит к большим заторам.



Екатеринбург, Анастасия Истомина



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