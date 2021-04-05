Водоканал перекрыл движение по центральной улице Екатеринбурга (ФОТО)

Одна из центральных улиц Екатеринбурга – Малышева встала в заторах из-за Водоканала. В ночь на субботу произошла коммунальная авария, затопило дорогу, начался ремонт водовода на перекрестке улиц Малышева и Сакко и Ванцетти – как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Водоканала, работы были закончены вчера до четырех часов вечера. К утреннему часу пик было восстановлено благоустройство, уложен асфальт. Сейчас сотрудники компании заполняют водовод и промывают систему, в пресс-службе заверили, что знаки, ограничивающие проезд, должны убрать примерно через два часа. Они выставлены для безопасности сотрудников аварийной бригады, поскольку они сейчас работают в колодце.

Корреспондент «Нового Дня» на месте застал несколько иную картину. Около 10 часов утра два сотрудника Водоканала находились в паре метров от колодца, неподалеку от спецтехники, и вели беседу, в это же время к ним подъехала вторая машина и припарковалась. Мужчины продолжили беседу. Из-за ограничений на довольно узкой улице скопилась пробка.

Добавим, в октябре 2020 года коммунальщики закончили ремонт трубы на Малышева, начатый еще в июле. Все это время улица Малышева стояла в глухой пробке, ремонт съел две полосы, и там, где раньше было по три полосы в каждую сторону, автомобилисты втискивались в «бутылочное горлышко» из двух.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 05.04.21

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