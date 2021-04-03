Центр Екатеринбурга раскопают из-за аварии на водоводе

Сегодня ночью на перекрестке улиц Малышева и Сакко и Ванцетти произошла коммунальная авария: из люка хлынула вода и залила проезжую часть.

В пресс-службе ЕМУП «Водоканал» корреспонденту «Нового Дня» рассказали, что прорыв произошел на водоводе Ду-500 мм, участок трубы, где обнаружена течь, был отключен, но в жилых домах ограничения водоснабжения не было. «Для устранения аварии необходима раскопка, сегодня после согласования она будет выполнена и поврежденный участок трубы будет заменен», – обещали в МУПе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 03.04.21

На уборку Екатеринбурга сегодня должны выйти 209 единиц техники. / За месяц от Covid-19 в УрФО умерли 1 362 человека. Из них 720 – в Свердловской области. / В центре Екатеринбурга внезапно умер мужчина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»