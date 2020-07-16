Раскопали и бросили. Водоканал устроил затор в центре Екатеринбурга (ФОТО)

Екатеринбургский МУП «Водоканал» устроил затор в самом центре города. Как передает корреспондент «Нового Дня», речь идет о перекрестке улиц Малышева и 8 Марта.

Там с конца мая подрядчики муниципального предприятия перекладывают водопроводные трубы. Однако и в утренние часы, и в дневное время, и ближе к вечеру рабочих на месте раскопок не видно, а когда они появляются, то спят.

Отметим, что из-за раскопок на перекрестке, который и без того считается одним из самых «пробочных» в Екатеринбурге, постоянно возникают заторы, даже не в часы пик. Для движения транспорта оказались заблокированы полосы и по Малышева, и по 8 Марта.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что работы ведет подрядчик ООО «Коммуникация и технология». По графику, предоставленному в мэрию, он должен был с сегодняшнего дня, 16 июля, начать работы по восстановлению благоустройства. Завершить – 24 июля. Получить комментарии у представителей Водоканала не удалось. Пресс-секретарь МУПа читает сообщения от редакции, но не отвечает на них.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.07.20

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