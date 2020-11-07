В Екатеринбурге опять перекопали центральную улицу, где летом шел ремонт (ФОТО)

В Екатеринбурге снова раскопана улица Малышева. Как рассказал «Новому Дню» очевидец, утром в пятницу рабочие перекрыли два из трех рядов дороги в сторону 8 Марта, начали снимать асфальт. В пресс-службе администрации города сообщили, что на участке по ул. Малышева от ул. Хохрякова до ул. 8 Марта ООО «Кит» устраняет замечания, указанные в акте приемки восстановленного благоустройства администрацией Ленинского района. Сроки окончания работ в мэрии не сообщили, обозначив их как «до устранения всех замечаний».

Напомним, менять трубы на этой улице начали еще в июле – сначала коммунальщики работали на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта, затем по Малышева начали сдвигаться в сторону Сакко и Ванцетти. Все это время улица Малышева стояла в глухой пробке, ремонт съел две полосы, там, где раньше было по три полосы в каждую сторону, автомобилисты втискивались в «бутылочное горлышко» из двух.

По словам горожан, и летом, и осенью застать на месте рабочих было практически нереально ни по утрам, ни по вечерам.

Ремонт и пробки на Малышева

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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