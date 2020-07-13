Екатеринбургские пенсионеры пожаловались на сгоревшие льготы из-за жесткого условия транспортников

Екатеринбургские пенсионеры жалуются, что администрация города и компания «И-сеть» фактически лишают их права на гарантированный льготный проезд в общественном транспорте. Дело в том, что мэрия согласилась сохранить неиспользованные поездки на «Е-карте» только в том случае, если ее владелец добросовестно соблюдал режим самоизоляции на протяжении всего периода ограничений. Для людей старше 65 лет режим самоизоляции длится уже четвертый месяц. Но среди пользователей льготных тарифов есть пенсионеры, которые младше этого возраста. Они как раз и заявляют о нарушении своих прав.

«На дворе уже июль, режим самоизоляции продлевают бесконечно, но есть работающие пенсионеры младше 65 лет, и они уже все вышли на работу. Вот и получается, что если ждать, когда наконец-то снимут режим самоизоляции, то нельзя покупать новый [проездной] на июль и ездить на работу по полной стоимости, т.е. люди автоматически лишаются льготы на проезд, между прочим гарантированной государством!!! Ну а кто купил новый проездной на июль, то потерял право на возврат сгоревших поездок и за просто так подарил 469 рублей транспортникам и мэрии Екатеринбурга!!! Вот она ЗАБОТА о пенсионерах!!! Лично я потеряла 69 поездок за март и апрель, потому что купила проездной на июль, дела и работа не могут ждать!!!», – написала в редакцию РИА «Новый День» пенсионерка Елена Васева.

В компании «И-сеть» подтвердили, что не делали различий по возрасту пенсионеров в вопросе продления льготных проездных. «Режим самоизоляции, введенный указом губернатора 28 марта, продолжает действовать по 20 июля для граждан, относящихся к группе риска. Это не только граждане 65 лет и старше, но также лица, имеющие хронические заболевания, в первую очередь, сердечно-сосудистой системы, болезни органов дыхания, диабет. Многие пенсионеры относятся к данной группе либо в силу возраста, либо по наличию тех или иных хронических заболеваний. Таким образом, требование соблюдать режим самоизоляции и минимизировать социальные контакты для указанной категории лиц сохраняется и продолжает действовать по сей день. Сохранение поездок и продление срока действия проездных билетов марта/апреля относится к гражданам, соблюдающим указанный режим самоизоляции и выполняющих все рекомендации по сохранению своего здоровья. Все остатки поездок по картам данных граждан сохраняются, а сроки действия проездных билетов будут продлены по факту отмены ограничений», – прокомментировал оператор «Е-карты».

Отметим, что в регионах России проблему возвращения неиспользованных поездок во время карантина решали по-разному. К примеру, в Челябинской области владельцы социальных транспортных карт могли оформить возврат денег при условии, если они не совершали ни одной поездки за апрель. В Тюменской области транспортные карты пенсионеров и льготников были просто заблокированы до 20 мая. В Перми льготные проездные и действие транспортных карт продлевалось автоматически.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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