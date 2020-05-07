«Е-карты» продлят не всем горожанам. Мэрия назвала условия сохранения проездных билетов

Администрация Екатеринбурга назвала условия сохранения неиспользованных поездок на «Е-картах» за март и апрель этого года. Срок действия проездных билетов будет продлен на май, если владелец карты добросовестно соблюдал режим самоизоляции на протяжении всего периода ограничений, то есть с 30 марта не пользовался общественным транспортом. Таким образом, если во время карантина была совершена хотя бы одна поездка, то остальные автоматически сгорят по окончании месяца, и «Е-карту» придется пополнять на общих основаниях. Стоит отметить, что в начале апреля ни мэр Александр Высокинский, ни пресс-служба городской администрации не говорили о таких требованиях для продления «Е-карт».

Для тех горожан, кто не пользовался общественным транспортом с начала введения режима самоизоляции, компания-оператор «И-сеть» определила следующие правила.

Владельцы карт с тарифом «Месячный проездной билет на 50 поездок» смогут продлить оставшиеся поездки марта и апреля на май, но только после снятия ограничительного режима.

Для держателей карт с тарифам «Месячный проездной билет на один/два/три вида транспорта» (без лимита поездок), оплативших проездной на апрель, но не совершивших ни одного проезда, произведен перенос срока действия на следующий период. Пользователь сам может выбрать месяц (май или июнь), исходя из периода активации проездного билета. Если активация была сделана с 6 по 14 мая, то проездной будет действовать в мае. Если пользователь «Е-карты» активирует ее с 15 мая по 14 июня, проездной будет действителен в июне.

Горожане без льгот, которые пользовались тарифами «Проездной билет на 60 дней на три вида транспорта с лимитом 20/40/70 поездок», смогут продлить срок действия оставшихся поездок также после снятия режима самоизоляции.

«Мы не рекомендуем производить покупку новых билетов или изменять тариф – эти действия сделают невозможным продление срока действия неиспользованных поездок марта и апреля», – заявили в компании «И-сеть».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 07.05.20

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