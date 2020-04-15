Мэрия: продлить оплаченные поездки на «Е-карте» можно только после снятия карантина

В администрации Екатеринбурга решается вопрос о продлении срока действия оплаты поездок на «Е-картах» на время карантина. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, возможность переоформить поездки появится у всех граждан после окончания режима самоизоляции. «Сейчас никуда не нужно бежать. Просим всех оставаться дома. Список мест, куда обращаться за продлением карт, появится позднее», – заверила пресс-секретарь Виктория Мкртчян.

Продление «Е-карты» будет действовать не только для льготников, но и для тех горожан, кто пользуется тарифами «Месячный проездной билет» или «Проездной билет на 60 дней». По истечении срока на таких картах оплаченные поездки не сгорят, а будут продлены на посткарантинный период.

Отметим, что екатеринбургские пенсионеры уже жалуются на потерю льготных поездок. Подобные обращения поступают на горячую линию городской думы Екатеринбурга. «Люди пожилого возраста переживают, что оплаченные за апрель деньги с проездного в конце месяца спишут, хотя из-за режима изоляции пенсионеры не выходили из дома и абонементами не пользовались. Горожане просят перенести деньги по проездному за апрель на май», – рассказали в аппарате думы. Это вопрос депутаты возьмут на контроль.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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