В центре Екатеринбурга автобус с пассажирами вылетел с дороги и врезался в дерево (ФОТО, обновлено)

В центре Екатеринбурга автобус с пассажирами вылетел с дороги к пешеходной зоне. Инцидент произошел на проспекте Ленина, транспорт двигался в сторону улицы 8 Марта. Со слов очевидцев, водителя кто-то подрезал, в результате автобус развернуло, другие предполагают, что попросту отказали тормоза.

В результате автобус вынесло с проезжей части в сторону пешеходной зоны, он сломал бордюр и уперся в дерево. Со слов свидетелей ДТП, внутри находились около 10 пассажиров. Визуально сильнее всего пострадал водитель, его лицо было в крови.

Сейчас на месте находится реанимобиль, работают медики. Также подъехали сотрудники МЧС и полицейские. Автобус на проезжей части перекрыл полторы полосы в сторону улицы 8 Марта.

На месте ДТП стоит второй участник аварии – автомобиль «Форд». Автомобиль перекрыл трамвайные пути. За рулем «Форда» был парень, он сейчас находится в машине скорой помощи. Машину купили они недавно, передает корреспондент РИА «Новый день» со ссылкой на сотрудников ТТУ. Девушка, которая была пассажиркой в «Форде» плачет и говорит с кем-то по телефону.

Водитель «Форда» Даниил рассказал, что он и автобус ехали в сторону ЖБИ. Автобус по непонятным причинам начал разворачиваться на трамвайных путях, протаранил легковушку в правый бок и съехал с дороги, врезавшись в дерево. Пассажир и водитель «Форда» не пострадали. Водитель иномарки только вчера купил машину, только оформил страховку, ехал по Екатеринбургу за регистратором. И планировал перегнать легковушку из уральской столицы в Челябинск.

Водитель автобуса сотрудникам Госавтоинспекции и водителю «Форда» заявил, что у него отказали тормоза, а журналистам мужчина сообщил, что его ослепило солнце.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Владислав Тринько

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