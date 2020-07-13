У автобуса отказали тормоза: водители объяснили ДТП на проспекте Ленина (ФОТО)

Водители транспортных средств, столкнувшихся сегодня в самом центре города, рассказали о причинах аварии. Напомним, на проспекте Ленина, в нескольких метрах от мэрии, автобус столкнулся с «Фордом» и вылетел на газон, где врезался в дерево. В автобусе находились пассажиры, к счастью, серьезных травм никто не получил.

Водитель «Форда» рассказал, что он и автобус ехали в сторону ЖБИ. Автобус по непонятным причинам начал разворачиваться на трамвайных путях, протаранил легковушку в правый бок и съехал с дороги, врезавшись в дерево. Водитель иномарки только вчера купил машину, только оформил страховку, ехал по Екатеринбургу за регистратором. И планировал перегнать легковушку из уральской столицы в Челябинск. Пассажир и водитель «Форда» не пострадали.

Водитель автобуса сотрудникам Госавтоинспекции и водителю «Форда» заявил, что у него отказали тормоза, а журналистам мужчина сообщил, что его ослепило солнце, – передает корреспондент «Нового Дня» с места событий. Отметим, что на асфальте нет следов тормозного пути.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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