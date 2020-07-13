Водитель Mercedes, сбивший насмерть мотоциклиста, отправлен в СИЗО на 2 месяца

Сегодня в Верх-Исетском суде рассматривался вопрос об избрании меры пресечения водителю, обвиняемому в смертельном ДТП на Белинского, в котором погиб мотоциклист. Мужчине предъявлено обвинение по пункту «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности в состоянии опьянении».

Суд, рассмотрев материалы дела. арестовал водителя на 2 месяца.

Напомним, инцидент случился в ночь с 11 на 12 июля. Mercedes ехал по Белинского на красный сигнал светофора и не пропустил группу байкеров, которые двигались со Шварца на зеленый сигнал. В результате, автомобиль снес два мотоцикла – Suzuki и Honda. Водитель последнего – 36-летний Владислав Евсюков – скончался.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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