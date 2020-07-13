Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с Mercedes и мотоциклистом на Белинского (ФОТО, ВИДЕО)

Появились подробности смертельного ДТП на Белинского, в котором в эти выходные погиб мотоциклист. Водитель автомобиля, проехавший на «красный» и сбивший двух мотоциклистов, был пьян, сегодня ему будет вынесена мера пресечения. Напомним, инцидент случился в ночь с 11 на 12 июля. Mercedes ехал по Белинского на красный сигнал светофора и не пропустил группу байкеров, которые двигались со Шварца на зеленый сигнал. В результате, автомобиль снес два мотоцикла – Suzuki и Honda. Водитель последнего скончался.

Смертельное ДТП на Белинского

По предварительным данным, обвиняемый 1989 года рождения, зовут Оганнес Е. Друзья погибшего рассказали, что в момент ДТП в Mercedes находились 3 человека: женщина и двое мужчин. Все они отказались от медицинского освидетельствования.

«Сотрудники полиции задержали гражданина, который подозревается в ДТП со смертельным иходом мотоциклиста. В настоящее время он под стражей в изоляторе временного содержания в порядке ст. 91 уголовно процессуального кодекса РФ. Представители регионального главка МВД из специализированного подразделения по расследованию дорожных аварий будут ходатайствовать перед судом об аресте данного гражданина. Сотрудники ГСУ ГУ МВД возбудили уголовное дело по пункту «а» ч. 4 ст. 264 «Нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности в состоянии опьянении». Полицейские уже предъявили обвинение. Собранные по данному факту материалы из главка МВД направлены в Верх-Исетский суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу с целью избрания обвиняемом меры пресечения в виде ареста», – рассказал «Новому Дню» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В рамках данной статьи обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Погибший водитель мотоцикла – 36-летний Владислав Евсюков, он состоял в мотоклубе Street Raiders. В ночь трагедии он выехал со своими коллегами по байку с парковки от ТЦ «Дирижабль». В момент ДТП мужчину отбросило от транспортного средства, а мотоцикл загорелся.

«Влад минут 5 подавал признаки жизни, был без сознания, дышал, стонал немного, но медиков не дождался. Я с Владом лет 6-7 знаком был. Он всегда максимально спокойно ездил, как мне кажется. Последний, на кого я мог подумать, кто попадет в аварию – это про него», – рассказывает его знакомый Александр Папулов

Вице-президент мотоклуба Street Raiders Алексей Андриевский сообщил «Новому Дню», что предположительно прощание с погибшим состоится в среду.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 13.07.20

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