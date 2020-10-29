Дело лихача на «мерседесе», насмерть сбившего байкера, передано судье (ВИДЕО)

В Чкаловский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело в отношении Оганнеса Егикяна, которого обвиняют в том, что он пьяным сел за руль и насмерть сбил мотоциклиста. Дело будет рассматривать судья Игорь Шенаурин, дата пока не назначена. Об этом говорится в материалах суда.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла в ночь с 11 на 12 июля 2020 года. Водитель автомобиля Mercedes с большой скоростью гнал по улице Белинского на красный сигнал светофора и не пропустил группу байкеров, ехавших со стороны улицы Шварца на зеленый сигнал. В результате автомобиль снес два мотоцикла – Suzuki и Honda. Водитель последнего, 36-летний Владислав Евсюков из мотоклуба Street Raiders, скончался. В момент ДТП мужчину отбросило от транспортного средства, а мотоцикл загорелся. «Влад минут 5 подавал признаки жизни, был без сознания, дышал, стонал немного, но медиков не дождался. Я с Владом лет 6-7 знаком был. Он всегда максимально спокойно ездил, как мне кажется. Последний, на кого я мог подумать, кто попадет в аварию – это про него», – рассказал знакомый погибшего Александр Папулов. В «мерседесе», кроме водителя Егикяна, было еще двое. По первому впечатлению очевидцев, вся компания была в неадекватном состоянии.

15 июля проститься с погибшим мотоциклистом приехали около 300 человек – это родные, друзья, знакомые и другие члены мотосообщества. Приехала и вторая участница ДТП – Каинат Минулина, которая в момент аварии ехала на мотоцикле Suzuki. Девушка рассказала, что в последний момент заметила несущуюся в её сторону легковушку и начала тормозить, а после спрыгнула с байка. Затем она увидела тело Влада, лежащее на асфальте в стороне от его загоревшегося мотоцикла. «У него была тяжелейшая ЧМТ. Когда мы сняли шлем, увидели на его голове ужасную гематому. Также был перелом шеи, открытый перелом правой руки, переломы ног, перелом ребер», – рассказала она.

Пьяный на «мерседесе» насмерть сбил мотоциклиста

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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