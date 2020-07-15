Порядка 300 человек сегодня попрощались с мотоциклистом, которого насмерть сбил Mercedes (ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге попрощались с Владиславом Евсюковым – мотоциклистом, которого насмерть сбил Mercedes на улице Белинского. В последний путь погибшего приехали провожать порядка 300 человек – это родные, друзья, знакомые и другие члены мотосообщества.

В Екатеринбурге попрощались с байкером, которого сбил пьяный водитель Mercedes

Приехала и вторая участница ДТП Каинат Минулина, которая в момент аварии ехала на Suzuki. Девушка рассказала, что в последний момент заметила несущуюся в её сторону легковушку и начала тормозить, а после спрыгнула с байка. Затем она увидела тело Влада, лежащее на асфальте в стороне от его загоревшегося мотоцикла.

«У него была тяжелейшая ЧМТ. Когда мы сняли шлем, увидели на его голове ужасную гематому. Также был перелом шеи, открытый перелом правой руки, переломы ног, перелом ребер. Медики, когда прощупали его, сказали, что у него одна рука осталась целой. Его просто взяли и уничтожили. А если бы там не Влад был, а семья с детьми? Это просто ужас!», – говорит Каинат.

Вице-президент мотоклуба Street Raiders Алексей Андриевский рассказал «Новому Дню», что после прощания они колонной проехали по Екатеринбургу, дабы почтить память погибшего. Встретились все возле ККТ «Космос», где провели поминки по погибшему другу.

Напомним, страшное ДТП произошло в минувшие выходные. Mercedes пронесся по Белинского на красный сигнал светофора и сбил мотоциклиста. Тот скончался от полученных травм. Правоохранители предъявили обвинение Оганнесу Егикяну по пункту «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности в состоянии опьянения». Ему грозит до 12 лет лишения свободы, если вина будет доказана. По решению Верх-Исетского суда обвиняемого отправили в СИЗО на 2 месяца.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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