Водителю мерседеса Егикяну за смертельное ДТП с байкером дали 8 лет колонии (ФОТО)

Судья Чкаловского районного суда Екатеринбурга Игорь Шенаурин признал гражданина Армении Огеннеса Егикяна виновным в нарушении ПДД, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда, подсудимый приговорен к 7 годам 11 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запрещено после освобождения в течение 2 лет 11 месяцев занимать должности, связанные с управлением транспортными средствами.

Напомним, накануне в ходе судебных прений гособвинитель запросила для Егикяна 10 лет лишения свободы и запрет на 2,5 года на деятельность, связанную с управлением транспортными средствами. Адвокат подсудимого Арам Нерсисян продолжал настаивать, что состояние опьянения у его подзащитного не доказано, а процесс медицинского освидетельствования проходил с нарушениями.

С учетом частичного признания Егикяном своей вины защитник попросил переквалифицировать статью на более мягкую – ч.3 ст. 264 «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». По этой статье возможно наказание, не связанное с лишением свободы.

Как уже писал Новый День, преступление было совершено около трех часов ночи 12 июля 2020 года. Оганнес Егикян сел за руль автомобиля Mercedes, принадлежавшего его подруге Людмиле Поздняковой, и ехал по городу с огромной скоростью – как установило потом следствие, 114 км/ч. На перекрестке улиц Белинского и Шварца он проехал на красный сигнал светофора и не пропустил группу байкеров, ехавших со стороны улицы Шварца. В результате автомобиль снес два мотоцикла – Suzuki и Honda. Водитель последнего, 36-летний Владислав Евсюков из мотоклуба Street Raiders, скончался.

Екатеринбург, ЕВгения Вирачева, Александр Саливанчук

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