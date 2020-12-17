Насмерть сбивший байкера водитель мерседеса на суде показал, что слеп на один глаз (ФОТО)

Сегодня в Чкаловском районном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина Армении Оганнеса Егикяна. Его обвиняют в том, что в ночь на 12 июля 2020 года он нетрезвым сел за руль и превысил скорость, в результате чего столкнулся с мотоциклистом Владиславом Евсюковым. Молодой человек погиб на месте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшнем заседании был допрошен сам Егикян, а также его друг и коллега по стройке Никоян, который во время ДТП находился в салоне мерседеса вместе с подсудимым и его сожительницей Поздняковой. Никоян показал, что его коллега в тот вечер выпил не больше полбутылки пива, а также что у Егикяна часто болела голова, а при работе на высоте у него шла носом кровь.

Подсудимый, в свою очередь, сегодня заявил, что выпил только два глотка пива. Как уже писал «Новый День», все трое после ужина поехали купаться на карьер у «Рамады», планируя остаться там до утра. Но Егикян, по его собственным словам, поссорился с Поздняковой и сел за руль, велев ей и товарищу ехать на пассажирских сиденьях, так как был в компании самым трезвым. При этом Егикян признал, что у него нет никаких водительских прав – ни российских, ни армянских. С какой скоростью он ехал – не помнит, но в материалах прокурора указана цифра 114 км/ч.

Красного сигнала светофора на перекрестке Белинского и Шварца, где случилось ДТП, подсудимый не увидел. На вопрос прокурора, как такое возможно, Егикян заявил, что практически не видит правым глазом. Не заметил он и колонны байкеров, хотя прежде чем врезаться в мотоцикл Влада Евсюкова, вскользь коснулся передним правым колесом мотоцикла Каинат Минулиной, отчего девушка упала. На вопрос, почему он не увидел целую колонну байкеров, Егикян ответил, что был «очень рассержен».

Медицинское освидетельствование, по словам Егикяна, он согласился пройти сразу, слова врача, которая брала у него пробы выдыхаемого воздуха, он понимал. Его заставили дунуть в трубочку три или четыре раза. Результата теста Егикян, по его словам, не знает. Сдать мочу и кровь ему не предложили. Кроме того, подсудимый сообщил, что у него отсутствует половина легкого, из-за чего он испытывает сложности с дыханием.

Адвокат Егикяна просил суд приобщить к делу копии медицинских справок из больницы, где ему после колотого ранения делали операцию в 2013 году, однако суд просьбу отклонил, так как не видел оригинала истории болезни, а на копии не было печати.

Добавим, что во время первого допроса, в день аварии, Егикян показал, что выпил целую бутылку пива. Сегодня протокол этого допроса был ему предъявлен. Внятно объяснить расхождения в собственных показаниях подсудимый не смог.

Свою вину Егикян признал частично: согласился, что нарушил ПДД, вследствие чего погиб человек, но продолжает отрицать, что был пьян.

Сегодня в 14:30 суд перейдёт к прениям сторон.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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