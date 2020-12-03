Причиной ДТП, в котором погиб байкер, могла стать ссора водителя «мерседеса» с возлюбленной (ФОТО)

Сегодня в Чкаловском райсуде продолжился допрос свидетелей по делу о смертельном ДТП. Гражданин Армении Оганнес Егикян обвиняется в том, что в июле этого года сел за руль «мерседеса» нетрезвым, превысил скорость и проехал на красный свет, в результате чего сбил байкера Владислава Евсюкова, который от полученных травм скончался на месте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня показания давала Людмила Позднякова – сожительница подсудимого. Она рассказала, что познакомилась с Егикяном в феврале этого года, с марта они жили вместе. Иногда они ссорились, как пояснила Людмила – из-за разницы менталитетов, Егикян был очень ревнивым и в такие моменты не отдавал отчета своим действиям. В остальном же, заявила Позднякова, Егикян – человек очень положительный, трудолюбивый, много помогал ей по хозяйству, хотя по 12 часов работал на стройке, чтобы прокормить семью. «В Армении у него трое детей, жена, мама пожилая, папа-инвалид. Он все деньги отправлял туда, в семье не знали о наших отношениях», – рассказала Позднякова, потом перешла непосредственно к ночи ДТП.

Вечером накануне ДТП, 11 июля, Позднякова на своем «мерседесе» забрала Егикяна с работы, они поехали в «Ашан» за продуктами, потом домой. Так как на следующий день хозяйка запланировала работы на приусадебном участке, они пригласили друга Егикяна им помочь. Около 10 часов вечера свидетельница видела, как подсудимый открыл бутылку пива и отпил из нее. Но Позднякова подчеркнула, что не слишком пристально за ним наблюдала, так как у них были несколько натянутые отношения после недавней ссоры.

После ужина все немного расслабились и решили съездить искупаться на карьер у гостиницы «Рамада», там и заночевать. На пикнике у воды пара снова поссорилась – Егикян приревновал Людмилу к своему другу, кроме того, рассердился, что она пила алкоголь. В какой-то момент он сел в машину и начал сигналить. Другие отдыхающие на карьере люди попросили его замолчать – у многих в палатках спали дети. Егикян был в бешенстве, велел Людмиле немедленно собираться и ехать домой, при этом сам сел за руль, заявив ей: «Ты себя видела?».

Свидетельница спорить с ним не стала, как она сказала – не хотела скандала.

В поездке Людмила уснула, а проснулась от толчка и увидела огонь на капоте машины. «Я слышала, как нас с улицы кричат: «Выходите, машина сейчас взорвется!», – рассказала свидетель. Поэтому все трое оказались на проезжей части практически в пляжной одежде. Их окружили молодые люди, кричавшие: «Вы убили человека!». После чего приехала полиция и забрала всех троих, так как не знала, кто из них водитель. «Я никогда никому не передавала управление своей машиной, потому что она очень дорогая, но в этот раз мне просто хотелось скорее попасть домой», – пояснила Позднякова. Между тем она знала, что в Армении Егикян учился в автошколе, но не получил права.

Напомним, трагедия произошла около трех часов ночи 12 июля 2020 года. Водитель автомобиля Mercedes с большой скоростью гнал по улице Белинского на красный сигнал светофора и не пропустил группу байкеров, ехавших со стороны улицы Шварца на зеленый сигнал. В результате автомобиль снес два мотоцикла – Suzuki и Honda. Водитель последнего, 36-летний Владислав Евсюков из мотоклуба Street Raiders, скончался. В момент ДТП мужчину отбросило от транспортного средства, а мотоцикл загорелся.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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