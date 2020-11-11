Знакомые погибшего байкера в суде заявили, что сбивший его водитель «мерседеса» был пьян (ФОТО)

Сегодня в Чкаловском суде начался процесс над Оганнесом Егикяном – водителем «мерседеса», насмерть сбившим мотоциклиста Владислава Евсюкова. Егикяну предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Отягчающим обстоятельством является то, что, по версии обвинения, водитель иномарки был пьян.

Как уже писал «Новый День», трагедия произошла в ночь с 11 на 12 июля 2020 года. Водитель автомобиля Mercedes с большой скоростью гнал по улице Белинского на красный сигнал светофора и не пропустил группу байкеров, ехавших со стороны улицы Шварца на зеленый сигнал. В результате автомобиль снес два мотоцикла – Suzuki и Honda. Водитель последнего, 36-летний Владислав Евсюков из мотоклуба Street Raiders, скончался. В момент ДТП мужчину отбросило от транспортного средства, а мотоцикл загорелся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в суде участвует переводчик с армянского, хотя на простые вопросы Егикян отвечал сам. Подсудимый заявил, что свою вину признает частично: был за рулем, нарушил правила, не пропустив мотоциклиста, но отрицает, что был пьян. О себе он рассказал, что является гражданином Армении, работает на стройке, отец трех малолетних детей.

Потерпевшей стороной выступили родители погибшего. Многого они рассказать не смогли, лишь мать отметила, что ее сын был опытным и ответственным водителем.

Первая свидетельница, девушка по имени Каинат, была ближе всех к пострадавшему. Она рассказала: «Мы поворачивали со Шварца на зеленый, на перекрестке увидели несущуюся машину. Скорость была очень большая. Меня зацепило за колесо, и мотоцикл из-под меня просто выбило. Со стороны водителя Mercedes давно горел красный». Девушка добавила, что от всей компании Егикяна пахло алкоголем, сам он еле стоял на ногах, шатался.

Другие свидетели, по большей части – мотоциклисты, друзья Влада Евсюкова, узнали о трагедии из клубного чата или от друзей и быстро приехали на место. Все они в один голос говорят, что Егикян и его спутники были пьяны, вели себя агрессивно, а также, как им показалось, пытались уйти с места происшествия. Свидетели несколько раз подтвердили, что с ними Егикян общался по-русски, в том числе используя ненормативную лексику.

Как сообщал «Новый День», 15 июля 2020 года проститься с погибшим мотоциклистом приехали около 300 человек – это родные, друзья, знакомые и другие члены мотосообщества. Приехала и вторая участница ДТП – Каинат, которая в момент аварии ехала на мотоцикле Suzuki. Она рассказала, что в последний момент заметила несущуюся в её сторону легковушку и начала тормозить, а после спрыгнула с байка. Затем она увидела тело Влада, лежащее на асфальте в стороне от его загоревшегося мотоцикла. «У него была тяжелейшая ЧМТ. Когда мы сняли шлем, увидели на его голове ужасную гематому. Также был перелом шеи, открытый перелом правой руки, переломы ног, перелом ребер», – описала знакомая погибшего.

Как сообщили в прокуратуре, если вина Егикяна будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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