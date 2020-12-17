Прокурор запросила 10 лет для водителя мерседеса Егикяна, насмерть сбившего байкера

Гособвинитель запросила 10 лет лишения свободы и запрет на 2,5 года на деятельность, связанную с управлением транспортными средствами, для Оганнеса Егикяна, обвиняемого по ч.4 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть человека, если виновный находился в состоянии алкогольного опьянения».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе прений обвинитель заявила, что в судебном следствии были доказаны все обвинения, которые были указаны в материалах предварительного следствия. По мнению прокурора, для переквалификации уголовной статьи на более мягкую оснований нет.

Представитель потерпевшей стороны, Виктор Пелевин, заявил, что они требуют максимально строгого наказания для Егикяна, так как тот уклонялся от прохождения медосвидетельствования, на месте ДТП даже не попытался оказать первую помощь пострадавшему. Кроме того, Пелевин попросил суд не принимать во внимание наличие у Егикяна троих несовершеннолетних детей в Армении, так как нет никаких доказательств, что до ареста подсудимый действительно оказывал им и их матери материальную помощь.

Адвокат подсудимого Арам Нерсисян продолжал настаивать, что состояние опьянения у его подзащитного не доказано, а процесс медицинского освидетельствования проходил с нарушениями. В частности, врач, проводившая его, не спросила Егикяна, есть ли у него психические заболевания. По утверждению адвоката – есть, и если бы этот факт учли, результат экспертизы был иной. К тому же, заявил адвокат Нерсисян, его подсудимого почему-то только попросили дуть в трубочку, но не взяли на анализ ни кровь, ни мочу. С учетом частичного признания Егикяном своей вины защитник попросил переквалифицировать статью на более мягкую – ч.3 ст. 264 «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». По этой статье возможно наказание, не связанное с лишением свободы – например, принудительные работы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности. Адвокат попросил не отправлять Егикяна в колонию и не лишать его детей отца.

После прений суд удалился в совещательную комнату. Приговор огласят завтра, 18 декабря.

Напомним, трагедия произошла около трех часов ночи 12 июля 2020 года. Оганнес Егикян сел за руль автомобиля Mercedes, принадлежавшего его подруге Людмиле Поздняковой, и ехал по городу с огромной скоростью – как установило потом следствие, 114 км/ч. На перекрестке улиц Белинского и Шварца он проехал на красный сигнал светофора и не пропустил группу байкеров, ехавших со стороны улицы Шварца. В результате автомобиль снес два мотоцикла – Suzuki и Honda. Водитель последнего, 36-летний Владислав Евсюков из мотоклуба Street Raiders, скончался.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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