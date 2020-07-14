В Екатеринбурге будут судить косильщика травы, который сжег прораба у парка Маяковского

В Екатеринбурге утверждено обвинительное заключение по делу о поджоге человека. ЧП произошло осенью прошлого года, когда пьяный бывший зек облил бензином прораба, который пытался заставить его работать.

Как рассказали сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в убийстве, совершенном с особой жестокостью (пп. «д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) обвиняется мужчина 1990 года рождения, который уже имел судимость. Он был трудоустроен у ИП, который заключил договор на покос травы в переулке Базовом рядом с ЦПКиО. Начальник бригады самостоятельно находил работников и подвозил их к месту покоса. Так вышло и 14 сентября 2019 года, рабочий должен был косить траву с 9 утра до 2 часов дня, но вместо этого он пил.

Прораб и рабочий поругались, после чего бывший зек взял 10-литровую канистру и прямо близ проезжей части Базового облил начальника бензином. Он выплеснул содержимое канистры на одежду, руки, голову начальника, потом на дорогу, тротуар и на «Газель» своего руководителя. А после чиркнул зажигалкой. Мужчина и автомобиль загорелись. Пострадавший получил ожоги 2-3 степени, у него обгорели шея, туловище, конечности на площади 80 % тела, спустя четыре дня он скончался. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения обвиняемому будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. Поджигателю грозит пожизненное лишение свободы.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 14.07.20

Собчак потребовала возбудить уголовное дело после нападения в Среднеуральском монастыре. / За неделю 8 екатеринбуржцев обратились к медикам из-за солнечных и тепловых ударов. / Расширяется география городов, где коронавирус выявили в детсадах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»