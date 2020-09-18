В Екатеринбурге судят газонокосильщика, который заживо сжег бригадира

Сегодня в Свердловском областном суде начался процесс по делу газонокосильщика, который, по версии обвинения, год назад заживо сжег своего бригадира из-за отказа выплатить дневной аванс.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного суда, сегодня подсудимому было зачитано обвинительное заключение. Его судят по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом», что может привести к пожизненному заключению. Следующее судебное заседание по этому делу состоится 30 сентября.

«Новый День» уже писал об этом преступлении. 14 сентября 2019 года пьяный судимый мужчина поссорился с бригадиром, который пытался заставить его работать. В тот день он должен был косить траву в переулке Базовом рядом с ЦПКиО, но вместо этого по большей части прикладывался к бутылке. Бригадир и рабочий поругались, после чего бывший зек облил начальника бензином из 10-литровой канистры, которую ему выдали для заправки газонокосилки. Горючее попало на одежду, руки, голову начальника, потом на дорогу, тротуар и на припаркованную рядом «газель» пострадавшего. Затем злоумышленник чиркнул зажигалкой. Мужчина и автомобиль загорелись. Пострадавший получил ожоги 2-3 степени, у него обгорели шея, туловище, конечности на площади 80% тела, спустя четыре дня он скончался.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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