Российский чемпион UFC Петр Ян вернется в Екатеринбург уже завтра

Боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян, завоевавший в минувшее воскресенье титул чемпиона UFC в легчайшем весе, вернется в Екатеринбург раньше запланированного – 15 июля. Об этом сообщил сам спортсмен в инстаграме. Изначально предполагалось, что Ян прилетит на Урал 26 июля, однако ему и его секундантам Ильясу Хамзину и Денису Лаврентьеву удалось воспользоваться другим рейсом.

Планировалось, что для всех российских бойцов, которые выступают в рамках четырех турниров UFC в Абу-Даби, будет единый чартерный рейс домой. 25 июля пройдет последний из турниров, а 26-го спортсмены вернутся в Россию.

Добавим, что Петр Ян вошел в топ-15 сильнейших бойцов вне зависимости от весовой категории. В рейтинге P4P новый чемпион UFC теперь занимает 13-ю строчку. Первым в этом рейтинге идет американец Джон Джонс, вторым – Хабиб Нурмагомедов, десятым – Конор МакГрегор.

Напомним, что 12 июля боец клуба «Архангел Михаил» в пятом раунде одержал победу над бразильцем Жозе Альдо и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Защита титула может пройти уже в октябре этого года.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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