Пруд в екатеринбургском дендропарке зарос сине-зелеными водорослями (ФОТО)

Пруд в дендропарке на Первомайской зарос сине-зелеными водорослями. С начала лета вода постепенно зеленела, теперь же пруд больше похож на поле с травой, воды не видно. Такое цветение может быть губительным для уток, которые живут на пруду и кормятся там же.

В пресс-службе администрации города, ссылаясь на директора дендрария, факт зарастания пруда подтвердили. Чистка водоема запланирована, но ее проведение зависит от финансирования. «Пруд в парке на Первомайской требует комплекса мероприятий по его улучшению: очистка от донных отложений, углубление, берегоукрепление, аэрация (насыщение кислородом толщи воды) предотвращение цветения сине-зеленых водорослей. Эти мероприятия запланированы, сроки их проведения зависят от финансирования», – прокомментировали в мэрии.

Так пруд выглядел в июне.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 15.07.20

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