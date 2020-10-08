Реконструкция дендропарка около УрФУ начнется в 2021 году

В администрации Екатеринбурга обсудили проект реконструкции дендрологического парка-выставки на улице Первомайской. Работы будут проведены в 2021 году за счет средств программы «Современная комфортная городская среда», сообщили в пресс-службе мэрии. В начале года дендропарк был выбран из четырех объектов, предложенных для благоустройства, по результатам онлайн-голосования горожан.

Директор муниципального парка Светлана Раскостова заверила, что на территории дендрария не произойдет принципиальных изменений, так как парк входит в перечень особо охраняемых природных территорий. Общественное пространство на этом месте было создано в 1934 году, и тогда же на его основе появилась первая Уральская опытная станция зеленого строительства.

Дендропарк занимает площадь более девяти гектаров, сегодня на его территории произрастает более 300 видов деревьев и кустарников. «Это самые старые экземпляры североамериканских видов на Среднем Урале – ели колючей и тополя бальзамического, а также представителей дальневосточной флоры – ореха маньчжурского, бархата амурского и маакии амурской. И основная задача – сохранить эти экземпляры в неприкосновенном виде», – подчеркнула Светлана Раскостова.

После реконструкции в дендрарии должны появиться обновленная детская площадка, новая сеть тропинок, будут заменены ограждения, а подсобные помещения и теплицы отремонтированы. В ходе летнего объезда мэр города Александр Высокинский также поручил подчиненным обратиться в областное министерство природных ресурсов за помощью в рекультивации водоемов дендропарка. Стоит отметить, что каждое лето парковый пруд начинает активно «цвести», что пагубно сказывается на обитающих здесь утках.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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