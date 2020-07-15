В Екатеринбурге за полгода прибавилось 4 тысячи избирателей

Свердловский избирком обновил данные о количестве избирателей в регионе. На 1 июля 2020 года в области установлено 3 миллиона 324 тысячи 470 граждан, обладающим правом голоса. В нескольких муниципалитетах – Арамиль, Березовский, Белоярский, Верхняя Пышма, Сысерть – зафиксирован прирост, в остальных территориях наблюдается снижение.

В Екатеринбурге всего за полгода численность избирателей выросла на 4 тысячи человек (при этом голосующих военнослужащих стало на тысячу меньше). Городской избирком на 1 июля установил цифру 1 095 285 человек. «На этот раз лидерами роста выступили бурно развивающиеся Верх-Исетский (плюс 2014 избирателей), Ленинский (плюс 1053 избирателя), Чкаловский (плюс 1504 избирателя) районы, где ведется активное жилищное строительство. Традиционно не уступает своих позиций по абсолютным цифрам Орджоникидзевский район (195 069 избирателей)», – сообщили в пресс-службе комиссии.

Напомним, в соответствии с законом избирательные комиссии дважды в году – 1 января и 1 июля – устанавливают численность зарегистрированных на территории избирателей. Данные о гражданах предоставляются в избирком главами муниципалитетов, которые ежемесячно уточняют сведения о населении и ведут учет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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