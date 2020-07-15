Рассмотрение апелляции на приговор депутату Кагилеву отложено

Свердловский областной суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на обвинительный приговор екатеринбургскому депутату Олегу Кагилеву и его сообщнику Денису Шадрину. Новая дата заседания пока неизвестна. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе суда, перенос связан с тем, что судья ушла на больничный.

Напомним, бывший начальник Управления капстроительства Свердловской области Олег Кагилев в марте этого года был признан виновным в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере и осужден на семь лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности на гражданской и муниципальной службе в течение пяти лет.

Пока приговор не вступил в силу, Кагилев остается действующим депутатом ЕГД. Соответственно, городская избирательная комиссия не может назначить довыборы на замещение его мандата.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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