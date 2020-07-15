Пациенты сообщили о вспышке коронавируса в областном онкоцентре

Пациенты свердловского областного онкологического диспансера рассказали о вспышке коронавируса в медучреждении. Речь может идти об отделении радиологии. Медики рассказали пациентам, что, предположительно, инфекцию в больницу принесли два пациента, которые каким-то образом покидали онкоцентр во время курса лечения.

В настоящее время, по словам собеседников «Нового Дня», медперсоналу и пациентам проводят тесты. Тех, у кого течение бессимптомное, отправят в обсерваторы под медицинское наблюдение, остальных дополнительно проверяют на аппарате КТ.

Оперативно переговорить с главврачом онкоцентра Владимиром Елишевым не удалось – он уехал в минздрав. Агентство запросило комментарий у оперативного штаба Свердловской области. Он будет опубликован сразу же, как поступит.

Добавим, что в Екатеринбурге ранее фиксировались вспышки в разных медучреждениях. Так, в апреле коронавирус был обнаружен у нескольких десятков пациентов в ЦГКБ № 1, позднее на карантин закрылись несколько отделений Областной клинической больницы № 1, где также нашли COVID-19.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.07.20

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