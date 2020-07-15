В онкоцентре приостановлена госпитализация из-за вспышки COVID-19

В Свердловском онкоцентре временно не принимают новых пациентов, сообщили «Новому Дню» в оперативном штабе региона. Причина – вспышка коронавируса. Ранее наше агентство сообщало о том, что случаи зафиксированы у пациентов радиологического отделения. Персонал и больных тестируют на коронавирус.

«Госпитализации действительно приостановлены из-за фиксации случаев COVID-19. Пациенты, госпитализированные ранее, продолжают получать лечение. Ограничения будут сняты после завершения обязательных противоэпидемических мероприятий», – сказали «Новому Дню» в оперштабе.

Добавим, что в пятницу, 17 июля, онкоцентр должен посетить министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который летит в Екатеринбург на открытие референс-центра.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 15.07.20

В пятницу в Екатеринбург прилетит глава минздрава РФ Мурашко. / В Екатеринбурге будут перекрывать движение из-за Царских дней. / Пациенты сообщили о вспышке коронавируса в областном онкоцентре. Читать дальше

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